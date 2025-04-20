Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5547,00
Економія при броні: -157,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -154,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5928,30
Економія при броні: -466,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
3699,85
Економія при броні: -139,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,40
Економія при броні: -154,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -154,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5547,00
Економія при броні: -209,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5547,00
Економія при броні: -157,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5547,00
Економія при броні: -209,40 грн