Київ (адресу не вказано)
Доступно в 663 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -0,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6436,65
Економія при броні: -362,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
8406,70
Економія при броні: -305,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5905,22
Економія при броні: -304,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,40
Економія при броні: -0,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск