Імунологічні і біологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Ефективність

В ході клінічних досліджень ефективність була продемонстрована проти випадків гастроентериту, спричиненого ротавірусом генотипів G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] і G9P[8].

Захисну ефективність РотаТек оцінювали двома способами в плацебо-контрольованому дослідженні ефективності та безпеки застосування ротавірусної вакцини (Rotavirus Efficacy and Safety Trial — REST):

1. У 5673 вакцинованих дітей (2834 особи в групі застосування вакцини) захисна ефективність визначалася як зниження частоти виникнення ротавірусного гастроентериту, спричиненого вакцинними генотипами G (G1–G4), що стався щонайменше через 14 днів після введення третьої дози вакцини, протягом першого повного сезону ротавірусної інфекції після вакцинації.

2. У 68 038 вакцинованих дітей (34 035 осіб у групі застосування вакцини) захисна ефективність визначалася як зменшення числа випадків госпіталізації та звернень за невідкладною допомогою з приводу ротавірусного гастроентериту, починаючи з 14-го дня після отримання третьої дози вакцини.

Результати цих аналізів представлено в таблицях нижче.



Зниження частоти ротавірусного гастроентериту протягом першого повного сезону ротавірусної інфекції після вакцинації (РотаТек n=2834) (% [95% довірчий інтервал (ДІ)]) Ефективність проти будь-якого ступеня тяжкості за генотипом ротавірусу Тяжка* форма

(G1–G4) Будь-який ступінь тяжкості

(G1–G4) G1 G2 G3 G4 G9 98,0%

[88,3; 100,0]† 74,0%

[66,8; 79,9]† 74,9%

[67,3; 80,9]† 63,4%

[2,6; 88,2]† 82,7%

[<0; 99,6] 48,1%

[<0; 91,6] 65,4%

[<0; 99,3]

*Тяжкий ступінь визначається як бал >16/24 з використанням затвердженої системи клінічної оцінки, що ґрунтується на інтенсивності та тривалості симптомів (підвищення температури тіла, блювання, діарея і зміни поведінки).

†Статистично значуще.



Зменшення числа випадків госпіталізації та звернень за невідкладною допомогою з приводу ротавірусного гастроентериту протягом 2 років після вакцинації

(РотаТек n=34 035) (% [95% ДI]) G1–G4 G1 G2 G3 G4 G9 94,5%

[91,2; 96,6]† 95,1% [91,6; 97,1]† 87,6% [<0; 98,5] 93,4% [49,4; 99,1]† 89,1% [52,0; 97,5]† 100% [69,6; 100]†

†Статистично значуще.



Зниження частоти випадків ротавірусного гастроентериту, спричиненого генотипами G1–G4 під час другого ротавірусного сезону після вакцинації, становило 88,0% [95% ДІ: 49,4; 98,7] для тяжкої форми захворювання і 62,6% [95% ДІ: 44,3; 75,4] для захворювання будь-якого ступеня тяжкості.

Ефективність проти ротавірусу генотипів G2P [4], G3P [8], G4P [8] і G9P [8] грунтується на меншому числу випадків, ніж для G1. Ефективність проти генотипів G2P [4], найімовірніше, пов’язана з наявністю компонента G2 у складі вакцини.

У комбінованому ретроспективному аналізі дослідження REST та іншого дослідження фази ІІІ ефективність вакцини проти ротавірусного гастроентериту (будь-якого ступеня тяжкості), спричиненого G1-, G2-, G3- і G4-серотипами, складала 61,5% [95% ДІ: 14,2; 84,2] у дітей, які отримали 3-ю дозу препарату у віці від >26 до ≤32 тижня.

Тільки у Фінляндії дослідження REST було подовжено. Це фінське розширене дослідження (Finnish Extension Study (FES)) проведено за участю 20 736 дітей, що раніше брали участь у дослідженні REST. За дітьми спостерігали протягом 3 років після вакцинації у FES.

У дослідженні REST повідомлялося про 403 випадки ротавірусного гастроентериту, пов’язаного з генотипами G1–G4 і G9 (20 випадків у групі застосування вакцини і 383 — у групі плацебо), згідно з протоколом дослідження. Додаткові дані дослідження FES збільшили кількість випадків на 136 (9 у групі вакцини і 127 у групі плацебо). Загалом 31% і 25% звернень у відповідних групах відбулося під час FES.

На основі об’єднаних даних REST і FES, зменшення числа випадків госпіталізації та звернень за невідкладною допомогою з приводу ротавірусного гастроентериту протягом 3 років після вакцинації склало 94,4% (95% ДІ 91,6; 96,2) для генотипів G1–G4, 95,5% (95% ДІ 92,8; 97,2) для генотипу G1, 81,9% (95% ДІ 16,1; 98,0) для генотипу G2, 89,0% (95% ДІ 53,3; 98,7) для генотипу G3, 83,4% (95% ДІ 51,2; 95,8) для генотипу G4 і 94,2% (95% ДІ 62,2; 99,9) для генотипу G9. Протягом 3-ого року в групі застосування вакцини (n = 3112 дітей) звернень за медичною допомогою з приводу ротавірусного гастроентериту зафіксовано не було, а в групі плацебо (n = 3126 дітей) був відзначений 1 (нетиповий штам) випадок.

У клінічних дослідженнях було підтверджено, що для досягнення необхідного рівня і тривалості захисту проти ротавірусного гастроентериту слід проводити повний курс щеплення вакциною РотаТек з введенням 3 доз. Однак ретроспективний аналіз даних показав, що навіть до завершення повного курсу вакцинації число випадків ротавірусного гастроентериту зі ступенем тяжкості, що вимагав би госпіталізації або звернення за невідкладною допомогою, зменшувалося (приблизно через 14 днів після введення першої дози).

Ефективність у недоношених дітей

У REST вакцину РотаТек було введено приблизно 1000 дітей, які народилися з гестаційним віком від 25 до 36 тижнів. Ефективність вакцини РотаТек для цієї підгрупи не відрізнялася від такої для підгрупи дітей, що народилися доношеними.

Постмаркетингове спостережувальне дослідження в рамках нагляду за безпекою . У великому проспективному постмаркетинговому спостережувальному дослідженні, що проводилося в США, був проаналізований ризик розвитку хвороби Кавасакі у 85 150 дітей, які отримали одну або кілька доз вакцини РотаТек (17 433 пацієнто-років спостереження).

Протягом 0–30 днів після введення вакцини не було статистично значущої різниці в частоті розвитку хвороби Кавасакі порівняно з очікуваною вихідною частотою.

Крім того, не був статистично значущим підвищений ризик цієї побічної реакції протягом періоду спостереження 0–30 днів у порівнянні з таким у контрольній групі дітей, які отримували вакцину DTaP, але не РотаТек (n = 62 617, 12 399 пацієнто-років спостереження). Один підтверджений випадок був зареєстрований у групі застосування вакцини РотаТек та один випадок у групі застосування DTaP (відносний ризик 0,7; 95% ДІ 0,01–55,56). Під час загального аналізу безпеки не ідентифіковано специфічних проблем безпеки.

Результати дослідження ефективності

Постмаркетингові дослідження, що показують ефективність профілактики ротавірусного гастроентериту



Дизайн дослідження

(країна) Досліджувана популяція Кінцеві точки Ефективність % [95% ДI] Сезони захворю-ваності ротавірусом База

даних

звернень (США) 33 140

вакцинованих

26 167

невакцинованих

Вік ≥7 міс

Отримано 3 дози Госпіталізація та

звернення за невідкладною допомогою з приводу ротавірусного

гастроентериту 100%

[87, 100] 2007–2008 Амбулаторні звернення з приводу ротавірусного гастроентериту 96%

[76, 100] Госпіталізація та звернення за невідкладною допомогою з приводу всіх видів гастроентериту 59%

[47, 68] Когортне дослідження

(Франція) 1895 вакцинованих

3-ома дозами

2102 невакцинованих

Вік <2 років Госпіталізація з приводу ротавірусного гастроентериту 98%

[83, 100] 2007–2008

2008–2009 Дослідження випадок-

контроль (США) 402 випадки

2559 контрольних випадків*

Вік <8 років

Отримано 3 дози Госпіталізація та звернення за невідкладною допомогою з приводу ротавірусного гастроентериту 80%

[74, 84] 2011–2012

2012–2013 Специфічно за

штамами

G1P[8]

G2P[4]

G3P[8]

G12P[8]



89% [55, 97]

87% [65, 95]

80% [64, 89]

78% [71, 84] Специфічно за віком

1-й рік життя

2-й рік життя

3-й рік життя

4-й рік життя

5-й рік життя

6–7-й рік життя



91% [78, 96]

82% [69, 89]

88% [78, 93]

76% [51, 88]

60% [16, 81]

69% [43, 84]