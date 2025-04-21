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Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна (Rotateq™ rotavirus vaccine, live, oral, pentavalent)
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна (Rotateq™ rotavirus vaccine, live, oral, pentavalent)
Миколаїв
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Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
921,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
98.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
900,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
858,11
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
887,53
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
111.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
797,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
111.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
887,53
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
114.6 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
843,15
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
887,53
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
881,33
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
149.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
940,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
669,75
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
149.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
884,91
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
151.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
151.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
843,77
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
155.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
156.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
850,47
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
160.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
948,01
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-61,18 грн
886,83
грн
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