Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна (Rotateq™ rotavirus vaccine, live, oral, pentavalent)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
99.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Охтирка, вул. Перемоги, 11
102.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
905,49
Економія при броні: -140,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
917,55
Економія при броні: -101,95 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Полтава, вул. Юрченка, 3
132.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
912,06
Економія при броні: -96,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 36
134.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
912,96
Економія при броні: -97,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
161.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
910,35
Економія при броні: -145,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Шишаки, вул. Павлика, 2-Б
161.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
910,35
Економія при броні: -145,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
188.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
188.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
190.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Дніпро, просп. Науки, 40
193.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
194.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
896,22
Економія при броні: -131,52 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
195.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD