Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна (Rotateq™ rotavirus vaccine, live, oral, pentavalent)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
948,01
Економія при броні: -61,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 47
87.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1020,50
Економія при броні: -103,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
108.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD