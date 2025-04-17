Київ
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна (Rotateq™ rotavirus vaccine, live, oral, pentavalent)

Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна (Rotateq™ rotavirus vaccine, live, oral, pentavalent)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 60 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1003,50
Економія при броні: -163,70 грн
839,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
462,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1046,44
Економія при броні: -55,44 грн
991,00 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
969,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
840,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
3.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
550,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
969,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
939,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1228,45 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
4.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
807,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
4.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
900,50 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
4.6 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
996,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
903,33
Економія при броні: -63,53 грн
839,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
868,32 грн
Аптекар
Відчинено
Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
5.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1007,30 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
5.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1014,89
Економія при броні: -10,06 грн
1004,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
901,80
Економія при броні: -62,00 грн
839,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
6.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1007,40
Економія при броні: -167,60 грн
839,80 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
6.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
950,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
6.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
886,10 грн
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