Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна (Rotateq™ rotavirus vaccine, live, oral, pentavalent)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
921,41
Економія при броні: -79,41 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
62.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
62.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
65.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
66.5 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
896,22
Економія при броні: -131,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
68.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
72.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
109.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
121.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
126.6 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
126.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
127.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
129.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
129.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
929,81
Економія при броні: -43,63 грн