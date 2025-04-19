Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна (Rotateq™ rotavirus vaccine, live, oral, pentavalent)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
895,50
Економія при броні: -131,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
913,95
Економія при броні: -149,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
902,70
Економія при броні: -138,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
4.7 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
6.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
902,43
Економія при броні: -137,93 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Жовква, вул. Львівська, 28
24.3 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
42.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 4
43.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
899,73
Економія при броні: -135,23 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9
64.8 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
69.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Луцька, 21
90.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Почаїв, вул. Шевченка Тараса, 7
108.4 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
916,47
Економія при броні: -151,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
113.2 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
114.1 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
114.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 146
115.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1010,80
Економія при броні: -109,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Тернопіль, вул. Громницького, 2-А
115.9 км
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
1005,80
Економія при броні: -227,00 грн