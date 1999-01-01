Київ
Вакцини проти ротавірусних інфекцій
J07B H02

Ротавірусна жива рекомбінантна п"ятивалентна вакцина

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B HВакцини проти ротавірусних інфекцій
J07B H02Ротавірусна жива рекомбінантна п"ятивалентна вакцина
Сортування: По популярності
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна
Розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
від 817,33 грн
в 49 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране