дітям з 6 міс та дорослим з профілактичною метою та як допоміжний засіб у комплексній терапії використовувати гель 4–6 разів на добу.

Для розм’якшення і видалення носових виділень — 2–3 рази на добу, поки скупчення носових виділень не будуть розм’якшені та видалені.

Для стимулювання відновлення функцій слизової оболонки носа при гострих і хронічних порушеннях носового дихання використовувати 4–6 разів на добу.

Можна використовувати так часто та довго, як це необхідно. Гель підходить для тривалого інтенсивного носового догляду.

Під час використання тримайте голову вертикально і слідкуйте за тим, щоб вміст носа не засмоктувався назад у тубу. Нанесіть невелику кількість гелю в порожнину носа, легко натиснувши на тубу, стисніть ніздрі пальцями і трохи помасажуйте. Зробіть це обережно або безпосередньо кінчиком туби, або чистим кінчиком пальця. Якщо носові шляхи закладені, очистіть їх від слизу за допомогою хустинки або серветки. Після використання кінчик туби слід протирати чистою хустинкою, це знизить ризик зараження при наступному використанні. Гель має використовуватися винятково однією людиною. Сумісне використання туби з носовим аплікатором може призвести до розповсюдження інфекції.

Можна використовувати протягом 6 міс після відкриття. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Рекомендовано написати маркером своє ім’я на тубі у виділеній зоні для зручності.

Застосування у період вагітності або годування грудьми: немає обмежень.

Не є лікарським засобом.