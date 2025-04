Ізогідронік гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

2 препарати Знайти все в аптеках Сортування: По популярності Фільтр ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою Гель 20 г №1 Геолік Фарм Маркетинг Груп ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою Гель 10 г №1 Геолік Фарм Маркетинг Груп Пакування 10 г 20 г Ціни в Київ від 254,00 грн Знайти все в аптеках Ізогідронік гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою інструкція із застосування Навігація по інструкції Склад Характеристика Рекомендації по використанню Умови зберігання Ізогідронік гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою інструкція із застосування Склад Вода очищена, екстракт квіток календули, токоферолу ацетат (вітамін Е), морська сіль, ПЕГ-40, гелеутворюючий полісахаридний полімер, гіалуронова кислота. Характеристика гель мукоадгезивний зволожує і стимулює загоєння слизової оболонки носа та чутливої шкіри навколо ніздрів, запобігає свербежу та печінню, допомагає усунути подразнення, запалення та набряк порожнини носа. Сприяє відновленню бар’єрних функцій слизової оболонки носа, таким чином допомагає у профілактиці нежитю і попереджає інфекції дихальних шляхів, захищає від несприятливих зовнішніх факторів (сухе загазоване повітря та ін.).

Використовується в якості зволожувального засобу для дітей від 6 міс та дорослих з метою догляду за порожниною носа. Як допоміжний засіб при станах, що супроводжуються сухістю слизової оболонки носа (при ринітах різного походження, у тому числі алергічних, синдромі «порожнього носа», перебуванні на сухому загазованому повітрі), а також для розрідження слизу і виведення надлишкових виділень з носа та для запобігання утворення спайок і рубців при хронічних риносинуситах, для покращення процесу загоєння після хірургічних операцій. Рекомендації по використанню дітям з 6 міс та дорослим з профілактичною метою та як допоміжний засіб у комплексній терапії використовувати гель 4–6 разів на добу.

Для розм’якшення і видалення носових виділень — 2–3 рази на добу, поки скупчення носових виділень не будуть розм’якшені та видалені.

Для стимулювання відновлення функцій слизової оболонки носа при гострих і хронічних порушеннях носового дихання використовувати 4–6 разів на добу.

Можна використовувати так часто та довго, як це необхідно. Гель підходить для тривалого інтенсивного носового догляду.

Під час використання тримайте голову вертикально і слідкуйте за тим, щоб вміст носа не засмоктувався назад у тубу. Нанесіть невелику кількість гелю в порожнину носа, легко натиснувши на тубу, стисніть ніздрі пальцями і трохи помасажуйте. Зробіть це обережно або безпосередньо кінчиком туби, або чистим кінчиком пальця. Якщо носові шляхи закладені, очистіть їх від слизу за допомогою хустинки або серветки. Після використання кінчик туби слід протирати чистою хустинкою, це знизить ризик зараження при наступному використанні. Гель має використовуватися винятково однією людиною. Сумісне використання туби з носовим аплікатором може призвести до розповсюдження інфекції.

Можна використовувати протягом 6 міс після відкриття. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Рекомендовано написати маркером своє ім’я на тубі у виділеній зоні для зручності.

Застосування у період вагітності або годування грудьми: немає обмежень.

Не є лікарським засобом. Умови зберігання в оригінальній упаковці виробника, у сухому недоступному для дітей місці, за температури 5–25 °С. Характеристики Виробник Геолік Фарм Маркетинг Груп Форма випуску Гель Умови продажу Без рецепта Вага 20 г Косметичні засоби 4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками Реєстрація 12.2-18-1/26571 від 27.11.2020