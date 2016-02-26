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4.2.

Інші засоби з догляду за слизовими оболонками 4.2. Класифікація

PicoSpray Strong ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ НОСА 15 мл; Красота та Здоров'я
PicoSpray Strong ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ НОСА 15 мл Красота та Здоров'я
В 2 аптеках
від 124,47 грн
Ціни в аптеках
PicoSpray ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ НОСА 15 мл; Красота та Здоров'я
PicoSpray ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ НОСА 15 мл Красота та Здоров'я
Немає в наявності
Vale Vita НАЗОГЕЛЬ СПРЕЙ 30 мл; Хелен Шнайдер ООО
Vale Vita НАЗОГЕЛЬ СПРЕЙ 30 мл Хелен Шнайдер ООО
В 1 аптеці інших міст
від 136,31 грн
Ціни в інших містах
VITA - САЛАР аерозоль, 125 мл; Флорі Спрей
VITA - САЛАР Аерозоль, 125 мл Флорі Спрей
Немає в наявності
АКВА + АЛОЕ ВЕРА спрей, 15 мл; Вертекс
АКВА + АЛОЕ ВЕРА Спрей, 15 мл Вертекс
В 2 аптеках
від 40,79 грн
Ціни в аптеках
АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ ТА ГІАЛУРОНАТ спрей, 15 мл; Вертекс
АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ ТА ГІАЛУРОНАТ Спрей, 15 мл Вертекс
В 6 аптеках
від 36,39 грн
Ціни в аптеках
Аква Ді Маре морська вода аерозоль розчин ізотонічний, 0,9 %, флакон, 150 мл, тм solution pharm, тм solution pharm; Беркана Плюс
Аква Ді Маре морська вода Аерозоль розчин ізотонічний, 0,9 %, флакон, 150 мл, тм solution pharm, тм solution pharm Беркана Плюс
В 159 аптеках
від 296,45 грн
Ціни в аптеках
Аква Ді Маре морська вода розчин, флакон, 125 мл, тм solution pharm, тм solution pharm; Беркана Плюс
Аква Ді Маре морська вода Розчин, флакон, 125 мл, тм solution pharm, тм solution pharm Беркана Плюс
В 49 аптеках
від 286,10 грн
Ціни в аптеках
Аква Ді Маре морська вода спрей, флакон, 50 мл, тм solution pharm, тм solution pharm; Беркана Плюс
Аква Ді Маре морська вода Спрей, флакон, 50 мл, тм solution pharm, тм solution pharm Беркана Плюс
В 141 аптеці
від 93,61 грн
Ціни в аптеках
Аква Ді Маре морська вода плюс аерозоль, 2,3 %, флакон, 125 мл, тм solution pharm, тм solution pharm; Беркана Плюс
Аква Ді Маре морська вода плюс Аерозоль, 2,3 %, флакон, 125 мл, тм solution pharm, тм solution pharm Беркана Плюс
В 43 аптеках
від 286,04 грн
Ціни в аптеках
Аква Ді Маре морська вода плюс розчин, 2,3 %, флакон, 150 мл, тм solution pharm, тм solution pharm; Беркана Плюс
Аква Ді Маре морська вода плюс Розчин, 2,3 %, флакон, 150 мл, тм solution pharm, тм solution pharm Беркана Плюс
В 159 аптеках
від 296,41 грн
Ціни в аптеках
Аква Ді Маре морська вода плюс спрей для носу, 2,3 %, флакон, 50 мл, тм solution pharm, тм solution pharm; Беркана Плюс
Аква Ді Маре морська вода плюс Спрей для носу, 2,3 %, флакон, 50 мл, тм solution pharm, тм solution pharm Беркана Плюс
В 161 аптеці
від 90,00 грн
Ціни в аптеках
АКВА НАЙС ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ спрей, 10 мл; Ананта Медікеар Лімітед
АКВА НАЙС ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ Спрей, 10 мл Ананта Медікеар Лімітед
Немає в наявності
АКВА НАЙС ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ спрей для носу, аерозоль, 80 мл; Ананта Медікеар Лімітед
АКВА НАЙС ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ Спрей для носу, аерозоль, 80 мл Ананта Медікеар Лімітед
Немає в наявності
АКВА РИНОЛОР спрей для носу, флакон, 50 мл; Фармаком
АКВА РИНОЛОР Спрей для носу, флакон, 50 мл Фармаком
В 3 аптеках
від 50,90 грн
Ціни в аптеках
АКВА СОЛІН аерозоль, 125 мл, для догляду за порожниною носа і носоглотки, д/догл.за порож носа і носогл.; Флорі Спрей
АКВА СОЛІН Аерозоль, 125 мл, для догляду за порожниною носа і носоглотки, д/догл.за порож носа і носогл. Флорі Спрей
В 170 аптеках
від 273,55 грн
Ціни в аптеках
АКВА СОЛІН аерозоль, 125 мл, тм anc pharma, тм anc pharma; Флорі Спрей
АКВА СОЛІН Аерозоль, 125 мл, тм anc pharma, тм anc pharma Флорі Спрей
Немає в наявності
АКВА СОЛІН спрей, 45 мл, для догляду за порожниною носа і носоглотки, д/догл.за порож носа і носогл.; Флорі Спрей
АКВА СОЛІН Спрей, 45 мл, для догляду за порожниною носа і носоглотки, д/догл.за порож носа і носогл. Флорі Спрей
В 181 аптеці
від 169,76 грн
Ціни в аптеках
АКВА СОЛІН спрей, 45 мл, тм anc pharma, тм anc pharma; Флорі Спрей
АКВА СОЛІН Спрей, 45 мл, тм anc pharma, тм anc pharma Флорі Спрей
Немає в наявності
Аква Солін Кидс спрей назальний, 20 мл; Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аква Солін Кидс Спрей назальний, 20 мл Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
В 44 аптеках
від 76,63 грн
Ціни в аптеках
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