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Ізогідронік
гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Ізогідронік
гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Київ
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Доступно в 93 аптеках у Київ
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
294,00
Економія при броні:
-45,80 грн
248,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
349,38
Економія при броні:
-10,48 грн
338,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-53,50 грн
248,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
319,75
Економія при броні:
-9,59 грн
310,16
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-47,80 грн
248,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
349,38
Економія при броні:
-10,48 грн
338,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
339,18
Економія при броні:
-10,18 грн
329,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
248,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-47,80 грн
248,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-47,80 грн
248,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
359,80
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
339,33
Економія при броні:
-10,18 грн
329,15
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-53,50 грн
248,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
294,00
Економія при броні:
-45,80 грн
248,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
326,05
Економія при броні:
-9,78 грн
316,27
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
262,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-53,50 грн
248,20
грн
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Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
5.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
261,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-53,50 грн
248,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12-А
5.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-53,50 грн
248,20
грн
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