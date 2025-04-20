Ізогідронік гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -58,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
283,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
298,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -58,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
283,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
8.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні: -27,00 грн