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Ізогідронік
гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Ізогідронік
гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Харків
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Доступно в 11 аптеках у Харків
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
313,80
Економія при броні:
-75,20 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні:
-53,40 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,30
Економія при броні:
-53,70 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,30
Економія при броні:
-53,70 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,00
Економія при броні:
-63,40 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-57,40 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні:
-53,40 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-57,40 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-57,40 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,30
Економія при броні:
-53,70 грн
238,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
12.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,30
Економія при броні:
-53,70 грн
238,60
грн
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В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
14.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,00
Економія при броні:
-69,70 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11-А
47.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні:
-59,70 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 66
131.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,10
Економія при броні:
-56,40 грн
239,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
132.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-62,00 грн
239,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-62,00 грн
239,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 36
134.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,30
Економія при броні:
-52,60 грн
239,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
142.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-66,00 грн
235,70
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 43-Б
142.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні:
-61,00 грн
240,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
142.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-55,30 грн
240,70
грн
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