Київ
Ізогідронік гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

Ізогідронік гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні: -56,30 грн
239,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні: -62,00 грн
239,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,60
Економія при броні: -61,90 грн
239,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,60
Економія при броні: -61,90 грн
239,70 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
319,75
Економія при броні: -9,59 грн
310,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мена, вул. Шевченка Тараса, 61-А
65.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні: -34,10 грн
261,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Вокзальна, 1
65.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,00
Економія при броні: -69,70 грн
232,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
83.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні: -69,40 грн
232,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
84.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -30,10 грн
261,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
104.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70
Економія при броні: -69,40 грн
232,30 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
320,95
Економія при броні: -9,63 грн
311,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
233,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 78
113.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,70 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
266,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Соборна, 2
114.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -30,10 грн
261,90 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
339,18
Економія при броні: -10,18 грн
329,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
266,00
Економія при броні: -16,00 грн
250,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
339,33
Економія при броні: -10,18 грн
329,15 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
278,00
Економія при броні: -36,00 грн
242,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -49,20 грн
242,80 грн
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