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Ізогідронік
гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Ізогідронік
гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Миколаїв
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Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
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Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні:
-59,70 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні:
-59,70 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні:
-69,80 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
8.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні:
-69,80 грн
232,30
грн
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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
98.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,90
Економія при броні:
-40,00 грн
261,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
98.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
233,60
Економія при броні:
-1,30 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
98.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-63,70 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
99.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,30
Економія при броні:
-60,00 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
107.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні:
-59,70 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
107.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
233,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
107.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,20
Економія при броні:
-59,90 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні:
-69,80 грн
232,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
109.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні:
-69,80 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
109.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні:
-59,70 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
110.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,10
Економія при броні:
-63,80 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
111.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні:
-59,70 грн
232,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні:
-63,70 грн
232,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
115.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
281,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Європейська, 44-А
116.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,20
Економія при броні:
-59,90 грн
232,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
127.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
271,00
Економія при броні:
-27,00 грн
244,00
грн
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