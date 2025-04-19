Київ
Ізогідронік гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

Ізогідронік гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 10 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -59,70 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні: -69,80 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -59,70 грн
232,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні: -69,80 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
5.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -59,70 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,10
Економія при броні: -63,80 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні: -63,70 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,30
Економія при броні: -60,00 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Марсельська, 60
12.7 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
296,00
Економія при броні: -63,70 грн
232,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
14.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
233,60
Економія при броні: -1,30 грн
232,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
109.6 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні: -69,80 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
112.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -59,70 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
115.0 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,00
Економія при броні: -59,70 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
115.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні: -69,80 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
129.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
233,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
140.1 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
301,90
Економія при броні: -40,00 грн
261,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
153.3 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
258,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Южноукраїнськ, вул. Європейська, 44-А
153.8 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,20
Економія при броні: -59,90 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Братське, вул. Миру, 88
167.4 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
292,20
Економія при броні: -59,90 грн
232,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 46
191.2 км
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель 20 г №1
Геолік Фарм Маркетинг Груп
302,10
Економія при броні: -69,80 грн
232,30 грн
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