Кмину плоди (Carvi fructus)
Кмину плоди інструкція із застосування
Лікарська форма
Плоди.
Окремі напівплодики, іноді цілі плоди темно-бурого кольору з тонкими світлими смужками на ребрах.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при функціональних розладах кишечнику. Код АТС A03AX.
Біологічно активні речовини препарату чинять вітрогінну, спазмолітичну, бактерицидну, відхаркувальну, проносну, жовчогінну та потогінну дію, посилюють лактацію у період годування груддю.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.
Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 20 хв до їди (як вітрогінний засіб приймати після їди): дорослим та дітям віком від 14 років по 1/3–1/2 склянки; дітям віком 12–14 років — по 1/4 склянки, 7–12 років — по 2 столових ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці, 1–3 років — по 1 десертній ложці, дітям віком 6 місяців — 1 рік — по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС. Приготовлений настій — при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Упаковка
По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.