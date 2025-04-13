1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 20 хв до їди (як вітрогінний засіб приймати після їди): дорослим та дітям віком від 14 років по 1/3–1/2 склянки; дітям віком 12–14 років — по 1/4 склянки, 7–12 років — по 2 столових ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці, 1–3 років — по 1 десертній ложці, дітям віком 6 місяців — 1 рік — по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.