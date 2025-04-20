Кмину плоди (Carvi fructus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,57
Економія при броні: -9,68 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,50
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,24
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,62
Економія при броні: -15,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,30
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,74
Економія при броні: -7,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,90
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,80
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,01
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
80,67
Економія при броні: -16,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,63
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,85
Економія при броні: -9,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
59,68
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,92
Економія при броні: -14,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,93
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
84,64
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,54
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,97
Економія при броні: -3,78 грн