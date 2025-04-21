Кмину плоди (Carvi fructus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,13
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,21
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,57
Економія при броні: -12,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,25
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,84
Економія при броні: -8,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,50
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,29
Економія при броні: -9,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
54,50
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,90
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,20
Економія при броні: -25,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,90
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,68
Економія при броні: -6,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,80
Економія при броні: -4,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"