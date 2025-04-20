Кмину плоди (Carvi fructus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,61
Економія при броні: -18,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,50
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,00
Економія при броні: -23,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,53
Економія при броні: -15,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,00
Економія при броні: -30,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,80
Економія при броні: -21,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,90
Економія при броні: -15,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,50
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
80,08
Економія при броні: -22,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,80
Економія при броні: -30,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,00
Економія при броні: -30,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,50
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,46
Економія при броні: -24,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,20
Економія при броні: -29,00 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,70
Економія при броні: -30,50 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,32
Економія при броні: -24,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,10
Економія при броні: -28,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,00
Економія при броні: -30,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,80
Економія при броні: -30,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,80
Економія при броні: -21,60 грн