Кмину плоди (Carvi fructus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,70
Економія при броні: -2,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,44
Економія при броні: -13,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,74
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,96
Економія при броні: -21,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,37
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,53
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,94
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,92
Економія при броні: -5,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,40
Економія при броні: -11,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,96
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
59,10
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,02
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,93
Економія при броні: -4,11 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,84
Економія при броні: -20,07 грн