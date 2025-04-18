Кмину плоди (Carvi fructus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 297 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
80,97
Економія при броні: -9,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
80,28
Економія при броні: -8,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,85
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,77
Економія при броні: -10,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,66
Економія при броні: -3,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,80
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,80
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,84
Економія при броні: -7,26 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
80,43
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,11
Економія при броні: -13,68 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,70
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
80,68
Економія при броні: -15,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,04
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,40
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"