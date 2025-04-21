Кмину плоди (Carvi fructus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,17
Економія при броні: -12,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,18
Економія при броні: -9,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,90
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,36
Економія при броні: -16,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,72
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,55
Економія при броні: -22,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,04
Економія при броні: -15,93 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,57
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,11
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,52
Економія при броні: -21,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,40
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"