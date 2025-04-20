Кмину плоди (Carvi fructus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,51
Економія при броні: -3,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,77
Економія при броні: -2,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,20
Економія при броні: -28,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,24
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,12
Економія при броні: -25,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
51,78
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,17
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,56
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,75
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,71
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,53
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,36
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,47
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,80
Економія при броні: -35,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,04
Економія при броні: -15,95 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Кмину плоди плоди 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,80
Економія при броні: -4,93 грн