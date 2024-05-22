Медичні виробиШовний матеріалШовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)вікрилВікрил з покриттям (Vycril with cover) Вікрил з покриттям (Vycril with cover) (365287) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 140,00 грн Без рецепта 1 шт від 140,00 грн 1 шт від 123,00 грн 1 шт від 124,50 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Етікон, Інк. Форма випуску 3/0, незабарвлений Медичні вироби вікрил