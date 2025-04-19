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Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
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Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
128.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
176,21
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
137.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
180,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
246.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
163,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
333.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
189,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
338.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
163,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
363.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
180,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 121
378.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні:
-57,44 грн
125,76
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
380.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
187,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
384.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
164,85
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
385.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні:
-57,44 грн
125,76
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
386.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні:
-55,74 грн
125,76
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
386.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
168,30
Економія при броні:
-49,36 грн
118,94
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
386.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
160,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
386.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
187,50
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
388.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні:
-55,74 грн
125,76
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
388.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
187,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
388.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
180,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
388.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
170,46
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
393.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
189,00
грн
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Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 20
394.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
180,00
грн
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