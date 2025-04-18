Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
168,30
Економія при броні: -49,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні: -55,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
5.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
6.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 20
6.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
6.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 62-А
8.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні: -55,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
9.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 121
10.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
117.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
132.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
181.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
201.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
202.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
207.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Олександрія, вул. Поштова, 53
272.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.