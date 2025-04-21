Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
112.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
180.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
181.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, просп. Науки, 62-А
193.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
195.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
196.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні: -55,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
197.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
168,30
Економія при броні: -49,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Загорівська, 4
197.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
200.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
201.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
201.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 20
202.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
203.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
204.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
207.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні: -55,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
235.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Видинівського, 22-Д/1
236.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
315.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.