Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
62.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Видинівського, 22-Д/1
223.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
324.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
336.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
462.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
464.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
465.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
465.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
467.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 20
468.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
468.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 62-А
468.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
469.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні: -55,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
469.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
168,30
Економія при броні: -49,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
473.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
474.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
475.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
475.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні: -55,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
478.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн