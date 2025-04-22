Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
7.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
165.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
167.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
190.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
266.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
304.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
349.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сторожинець, вул. Видинівського, 22-Д/1
418.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
431.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
433.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
435.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
435.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 121
437.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
437.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні: -55,74 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
437.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
168,30
Економія при броні: -49,36 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
443.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
443.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.