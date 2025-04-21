Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
108.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
110.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
124.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
205.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
207.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
208.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
211.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
299.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
351.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
368.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
397.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
397.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
398.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
398.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
399.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
401.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні: -55,74 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
401.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
168,30
Економія при броні: -49,36 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
403.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні: -57,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
406.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
408.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.