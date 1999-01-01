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Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
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Шовний матеріал
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
вікрил
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
0 (w9450) 90 см голка колюча 48 мм №1
Етікон, Інк.
від
134,10
грн
в 46 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
3/0 75 см голка 26 мм зворотньо-ріжуча №1
Етікон, Інк.
від
113,40
грн
в 19 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
3/0 (w9130) 75 см голка 31 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
133,20
грн
в 18 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
1 (w9431) 90 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
158,80
грн
в 17 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
0 w9141 75 см голка 36 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
130,28
грн
в 13 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
0 90 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
169,94
грн
в 12 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
5/0 (w9105) фіолетов. 75 см голка колюча 17 мм №1
Етікон, Інк.
від
148,00
грн
в 12 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
1 (м4), фіолетовий 75 см голка 40 мм колюча 1/2 taperpoint №1
Етікон, Інк.
від
156,30
грн
в 11 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ ПЛЮС з покриттям (Антибактеріальний/Поліглактин 910)
1, фіолет. 90 см голка 48 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
147,30
грн
в 10 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
2/0, фіолет. 75 см голка 26 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
117,25
грн
в 9 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
3/0 (w9120) 75 см голка колюча 26 мм №1
Етікон, Інк.
від
135,84
грн
в 9 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
1 (w9451) фіолетов. 90 см голка колюча 48 мм №1
Етікон, Інк.
від
185,58
грн
в 8 аптеках
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
1, фіолет. 90 см голка 48 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
160,30
грн
в 8 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
3/0 (w9114) 75 см голка колюча 20 мм №1
Етікон, Інк.
від
143,09
грн
в 7 аптеках
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
2/0, фіолет. 75 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
118,97
грн
в 7 аптеках
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
3/0, фіолет. 75 см голка 20 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
120,00
грн
в 6 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
2, фіолет. 90 см голка 48 мм колюча 1/2 №12
Етікон, Інк.
від
207,20
грн
в 6 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
3/0 75 см голка 20 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
105,00
грн
в 6 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
1 90 см голка 48 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
160,92
грн
в 6 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
0 2.5 м без голки №1
Етікон, Інк.
від
274,20
грн
в 6 аптеках
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Форма випуску
0
0 (W9000)
0 (W9138)
0 (W9441)
0 (W9450)
0, фіолет.
1
1 (W9001)
1 (W9431)
1 (W9451)
1 (М4), фіолет.
1, фіолет.
2, фіолет.
2/0
2/0 (W9121)
2/0 фіолет.
2/0, незабарвл.
2/0, фіолет.
3/0
3/0 (W9114)
3/0 (W9120)
3/0 (W9130)
3/0, незабарвл.
3/0, фіолет.
4/0
4/0 (W9113)
4/0, фіолет.
5/0
5/0 (W9105)
5/0, незабарвл.
5/0, фіолет.
6/0, незабарвл.
7/0, фіолет.
OPTIME 1 1/2 R40
OPTIME 2/0 1/2 R30
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Пакування
1.5 м
2.5 м
30 см
45 см
70 см
75 см
90 мм
90 см
120 см
PLUS 75 мл
PLUS 75 см
PLUS 90 см
W9141 75 см
фіолетов. 2.5 м
фіолетов. 75 см
фіолетов. 90 см
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Кількість штук в упаковці
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12
36
Виробник
Biosintex
Ethicon, Inc
PETERS SURGICAL
Етікон, Інк.
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