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Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)

вікрил

Медичні вироби

18Шовний матеріал

Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
вікрил
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
0 (w9450) 90 см голка колюча 48 мм №1
Етікон, Інк.
від 134,10 грн
в 46 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
3/0 75 см голка 26 мм зворотньо-ріжуча №1
Етікон, Інк.
від 113,40 грн
в 19 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
3/0 (w9130) 75 см голка 31 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від 133,20 грн
в 18 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
1 (w9431) 90 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 158,80 грн
в 17 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
0 w9141 75 см голка 36 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 130,28 грн
в 13 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
0 90 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 169,94 грн
в 12 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
5/0 (w9105) фіолетов. 75 см голка колюча 17 мм №1
Етікон, Інк.
від 148,00 грн
в 12 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
1 (м4), фіолетовий 75 см голка 40 мм колюча 1/2 taperpoint №1
Етікон, Інк.
від 156,30 грн
в 11 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ ПЛЮС з покриттям (Антибактеріальний/Поліглактин 910)
ВІКРИЛ ПЛЮС з покриттям (Антибактеріальний/Поліглактин 910)
1, фіолет. 90 см голка 48 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від 147,30 грн
в 10 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
2/0, фіолет. 75 см голка 26 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від 117,25 грн
в 9 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
3/0 (w9120) 75 см голка колюча 26 мм №1
Етікон, Інк.
від 135,84 грн
в 9 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
1 (w9451) фіолетов. 90 см голка колюча 48 мм №1
Етікон, Інк.
від 185,58 грн
в 8 аптеках
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
1, фіолет. 90 см голка 48 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 160,30 грн
в 8 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
3/0 (w9114) 75 см голка колюча 20 мм №1
Етікон, Інк.
від 143,09 грн
в 7 аптеках
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
2/0, фіолет. 75 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 118,97 грн
в 7 аптеках
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
3/0, фіолет. 75 см голка 20 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від 120,00 грн
в 6 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
2, фіолет. 90 см голка 48 мм колюча 1/2 №12
Етікон, Інк.
від 207,20 грн
в 6 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
3/0 75 см голка 20 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 105,00 грн
в 6 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
1 90 см голка 48 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 160,92 грн
в 6 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
0 2.5 м без голки №1
Етікон, Інк.
від 274,20 грн
в 6 аптеках
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