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Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Харків
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Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
129.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
176,21
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
256.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
189,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
269.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
180,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
275.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
163,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
330.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
180,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
358.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
163,97
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 121
400.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні:
-57,44 грн
125,76
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
402.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
187,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
404.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
187,50
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
404.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні:
-55,74 грн
125,76
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
405.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
183,20
Економія при броні:
-57,44 грн
125,76
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
408.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
168,30
Економія при броні:
-49,36 грн
118,94
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
408.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 3/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
181,50
Економія при броні:
-55,74 грн
125,76
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
408.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
164,85
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
409.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
160,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 20
411.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
180,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
412.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
170,46
грн
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
414.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
189,00
грн
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Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
414.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
170,46
грн
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Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
539.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 90 см №1
Етікон, Інк.
189,00
грн
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