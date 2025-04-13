Саліцилова кислота (Salicylic acid)
Саліцилова кислота інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: саліцилова кислота;
1 мл розчину містить саліцилової кислоти — 20 мг;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 2%.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Дерматологічні засоби. Код АТХ D01A E12.
Фармакологічні властивості
Антисептичний засіб. При місцевому застосуванні чинить протимікробну, подразнювальну, відволікаючу дію.
Показання
Застосовують при інфекційних ураженнях шкіри: звичайних вуграх, піодермії.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Місцеве застосування саліцилової кислоти не слід поєднувати з пероральним застосуванням препаратів, які містять ацетилсаліцилову кислоту та інші нестероїдні протизапальні засоби. Не застосовувати разом з бензоїл-пероксидом і місцевими ретиноїдами.
Саліцилова кислота може підвищити проникність шкіри для інших лікарських засобів для місцевого застосування і тим самим збільшити їх потрапляння в організм. Крім того, саліцилова кислота може посилити небажану дію метотрексату і гіпоглікемічну дію пероральних протидіабетичних препаратів — похідних сульфонілсечовини.
Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов’язково повідомте про це лікаря.
Особливості застосування
Не допускати потрапляння препарату в очі, не наносити на слизові оболонки.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу — це може зашкодити здоров’ю.
Не слід наносити препарат на великі ділянки шкіри.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовують зовнішньо, змащуючи або розтираючи уражені ділянки шкіри ватним тампоном, просоченим препаратом 2–3 рази на добу. Курс лікування визначає лікар залежно від перебігу та тяжкості захворювання.
Діти
Не застосовують дітям віком до 12 років.
Передозування
При застосуванні великих доз препарату може посилитися кератолітична дія та алергічні реакції. У такому разі препарат необхідно змити водою, звернутися за консультацією до лікаря. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
Можливі зміни з боку шкіри: сухість, лущення, подразнення, контактний дерматит, прояви алергічних реакцій (кропив’янка, свербіж), що потребують відміни препарату.
При тривалому застосуванні можливе всмоктування препарату в загальний кровообіг і розвиток характерних для саліцилатів побічних ефектів: шум у вухах, запаморочення, біль в епігастрії, нудота, блювання, ацидоз, пришвидшене дихання.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл або по 40 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.