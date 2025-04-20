Саліцилова кислота (Salicylic acid)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,50
Економія при броні: -5,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,93
Економія при броні: -6,68 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
22,00
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,30 грн