Саліцилова кислота (Salicylic acid)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,57
Економія при броні: -1,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,44
Економія при броні: -5,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,51
Економія при броні: -6,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,74
Економія при броні: -6,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
22,00
Економія при броні: -7,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,77
Економія при броні: -5,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,10
Економія при броні: -6,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм