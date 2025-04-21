Саліцилова кислота (Salicylic acid)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,94
Економія при броні: -7,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,40
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,90
Економія при броні: -7,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
22,00
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,40
Економія при броні: -6,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,70
Економія при броні: -6,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,59
Економія при броні: -6,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,70
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,86
Економія при броні: -6,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,75
Економія при броні: -6,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,40
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,42
Економія при броні: -5,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,40
Економія при броні: -6,10 грн