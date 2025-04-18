Саліцилова кислота (Salicylic acid)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
25,15
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
24,26
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,64
Економія при броні: -5,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,85
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,55
Економія при броні: -1,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,35
Економія при броні: -4,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,86
Економія при броні: -6,25 грн