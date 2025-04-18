Саліцилова кислота (Salicylic acid)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 688 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,50
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,00
Економія при броні: -4,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,56
Економія при броні: -5,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,39
Економія при броні: -4,88 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,00
Економія при броні: -0,57 грн