Саліцилова кислота (Salicylic acid)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,39
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,30
Економія при броні: -6,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,04
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,58
Економія при броні: -5,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,88
Економія при броні: -5,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,85
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,84
Економія при броні: -5,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
20,68
Економія при броні: -6,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
19,52
Економія при броні: -1,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
21,50
Економія при броні: -6,70 грн