КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА* (ACIDUM SALICYLICUM*) Діюча речовина
при місцевому застосуванні виявляє слабку антисептичну, а також подразнювальну, відволікаючу дію; викликає набряк і розм’якшення рогового шару шкіри, який поступово знебарвлюється і легко знімається з поверхні шкіри великими пластами; пригнічує секрецію сальних і потових залоз; у низьких концентраціях виявляє кератопластичну, а у високих - кератолітичну дію.
мазь 2% та 5%: топічне лікування гіперкератозів великої площі (псоріазу).
перед накладенням пов’язки з саліциловою маззю рани звільнити від некротичних мас, промити антисептичним р-ом; на уражені місця мазь накладати 2-3 р/добу стерильною серветкою або накладати на рани стерильну пов’язку, просякнуту маззю; при вираженому запаленні 2% мазь розбавляти вазеліном у співвідношенні 1:2 - 1:4 рази і застосовувати 1-2 р/добу; після усунення злущування використовувати інші засоби; тривалість курсу лікування - від 6 до 20 діб.
гіперчутливість до препарату.
зміни з боку шкіри: сухість, лущення, подразнення, контактний дерматит, прояви АР (кропив’янка, свербіж, печіння), що потребують відміни препарату; при тривалому застосуванні - всмоктування препарату в загальний кровообіг і розвиток характерних для саліцилатів побічних ефектів: шум у вухах, запаморочення, біль в епігастрії, нудота, блювання, ацидоз, пришвидшене дихання.