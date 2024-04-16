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Активні речовини — “К”КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА* (ACIDUM SALICYLICUM*)

КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА* (ACIDUM SALICYLICUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 25 препаратів
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; Віола
Саліцилова кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 Віола
В 857 аптеках
від 12,91 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фітофарм
Саліцилова кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фітофарм
В 716 аптеках
від 11,70 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1 Віола
В 508 аптеках
від 59,82 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1 Віола
В 427 аптеках
від 54,26 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 2 %, туба, 25 г, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 2 %, туба, 25 г, № 1 Віола
В 359 аптеках
від 48,33 грн
Ціни в аптеках
Колломак® М розчин нашкірний, 167 мг/г, флакон, 10 мл, № 1; ALEXPHARM
Колломак® М Розчин нашкірний, 167 мг/г, флакон, 10 мл, № 1 ALEXPHARM
В 345 аптеках
від 406,26 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 5 %, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 5 %, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 262 аптеках
від 58,84 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова кислота розчин нашкірний спиртовий, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Саліцилова кислота Розчин нашкірний спиртовий, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 250 аптеках
від 12,19 грн
Ціни в аптеках
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Саліцилка-Вішфа Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 238 аптеках
від 13,82 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 10 %, туба ламінатна, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 10 %, туба ламінатна, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 235 аптеках
від 62,70 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 25 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Саліцилова кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 194 аптеках
від 12,33 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 2 %, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 2 %, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 119 аптеках
від 51,11 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 2 %, туба ламінатна, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 2 %, туба ламінатна, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 106 аптеках
від 55,25 грн
Ціни в аптеках
Кислота саліцилова розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; Тернофарм
Кислота саліцилова Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 Тернофарм
В 85 аптеках
від 11,34 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Саліцилова кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 38 аптеках
від 18,34 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 5 %, контейнер, 25 г, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 5 %, контейнер, 25 г, № 1 Віола
В 19 аптеках
від 60,57 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1 Віола
В 17 аптеках
від 66,50 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 2 %, контейнер, 25 г, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 2 %, контейнер, 25 г, № 1 Віола
В 10 аптеках
від 45,88 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Саліцилова кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 10 аптеках
від 13,00 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Саліцилова кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 8 аптеках
від 21,95 грн
Ціни в аптеках
Саліцилової кислоти розчин спиртовий розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; Фітофарм
Саліцилової кислоти розчин спиртовий Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 Фітофарм
В 4 аптеках
від 17,70 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова мазь мазь, 5 %, туба ламінатна, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Саліцилова мазь Мазь, 5 %, туба ламінатна, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 3 аптеках
від 59,80 грн
Ціни в аптеках
Кислота саліцилова 1% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; Фарма Черкас
Кислота саліцилова 1% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 Фарма Черкас
В 1 аптеці
від 14,23 грн
Ціни в аптеках
Саліцилова кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Саліцилова кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 2 аптеках інших міст
від 17,30 грн
Ціни в інших містах
Кислота саліцилова розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, в пачці, в пачці, № 1; Тернофарм
Кислота саліцилова Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 40 мл, в пачці, в пачці, № 1 Тернофарм
Немає в наявності

при місцевому застосуванні виявляє слабку антисептичну, а також подразнювальну, відволікаючу дію; викликає набряк і розм’якшення рогового шару шкіри, який поступово знебарвлюється і легко знімається з поверхні шкіри великими пластами; пригнічує секрецію сальних і потових залоз; у низьких концентраціях виявляє кератопластичну, а у високих - кератолітичну дію.

мазь 2% та 5%: топічне лікування гіперкератозів великої площі (псоріазу).

перед накладенням пов’язки з саліциловою маззю рани звільнити від некротичних мас, промити антисептичним р-ом; на уражені місця мазь накладати 2-3 р/добу стерильною серветкою або накладати на рани стерильну пов’язку, просякнуту маззю; при вираженому запаленні 2% мазь розбавляти вазеліном у співвідношенні 1:2 - 1:4 рази і застосовувати 1-2 р/добу; після усунення злущування використовувати інші засоби; тривалість курсу лікування - від 6 до 20 діб.

гіперчутливість до препарату.

зміни з боку шкіри: сухість, лущення, подразнення, контактний дерматит, прояви АР (кропив’янка, свербіж, печіння), що потребують відміни препарату; при тривалому застосуванні - всмоктування препарату в загальний кровообіг і розвиток характерних для саліцилатів побічних ефектів: шум у вухах, запаморочення, біль в епігастрії, нудота, блювання, ацидоз, пришвидшене дихання.