Лантіген Б (Lantigen B)
Лантіген Б інструкція із застосування
Склад
Діючі речовини: 1 мл суспензії містить суміш бактеріальних лізатів:
Staphylococcus aureus 79,6 АО;
Streptococcus pyogenes групи A 126,2 АО;
Streptococcus pneumoniae типу 3 63,2 АО;
Haemophilus influenzae типу B 50,2 АО;
Branhamella catarrhalis 39,9 АО;
Klebsiella pneumoniae 39,8 АО.
Допоміжні речовини: полісорбат 80, натрію метилпарагідроксибензоат (Е219), хлоргексидину діацетат, вода очищена.
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Лантіген Б містить суспензію бактеріальних антигенів, отриманих у процесі контрольованого автолізу деяких видів мікроорганізмів, які є найбільш частими збудниками інфекцій дихальних шляхів (S. pneumoniae, S. pyogenes, B. catarrhalis, S. aureus, H. influenzae, K. pneumoniae).
Препарат при сублінгвальному застосуванні сприяє стимуляції місцевих імунних процесів шляхом абсорбції бактеріальних антигенів через слизову оболонку порожнини рота та глотки. Це призводить до утворення секреторних імуноглобулінів класу А (IgA-S) підслизовими плазматичними клітинами, які відіграють важливу роль у захисті слизової оболонки дихальних шляхів.
Дослідження in vitro довели, що препарат виявляє свої фармакологічні властивості через імуностимулюючу дію, наслідком якої є:
— відновлення функціональних параметрів поліморфноядерних нейтрофілів до нормального рівня;
— збільшення продукції інтерлейкіну-1 у культивованих мононуклеарних клітинах;
— дія як поліклонального активатора лімфоциту, який має вищу стимулювальну активність, ніж мітоген лаконосу;
— активна стимуляція вироблення IgM у культивованих лімфоцитів.
Крім того, дослідження in vivo показали, що Лантіген Б:
— підвищує рівень вироблення слинних та циркулюючих IgA, IgM, IgG;
— знижує частоту та інтенсивність респіраторних захворювань;
— зменшує необхідність застосування антибіотиків.
Дослідження LAN-BR-11-001 за участю 120 пацієнтів віком 18–65 років, які протягом попереднього року мали 2–6 інфекцій верхніх дихальних шляхів, часто пов’язаних з респіраторними алергічними порушеннями, і з яких 62 пацієнти активно лікувалися Лантігеном Б, а 58 пацієнтів отримували плацебо, показали, що кількість інфекцій у період дослідження значно (–42%) нижча у пацієнтів, які лікувалися Лантігеном Б, порівняно з тими, хто отримував плацебо.
Подібні результати відмічені і в підгрупі пацієнтів з алергією.
Фармакокінетика. У зв’язку з природою препарату фармакокінетичні дослідження виконати неможливо.
Показання Лантіген Б
дорослі. Профілактика рецидивуючих інфекцій верхніх дихальних шляхів: у деяких пацієнтів препарат може сприяти зменшенню кількості та інтенсивності випадків інфікування.
Діти. Профілактика рецидивуючих випадків бактеріальних інфекцій верхніх дихальних шляхів у дітей з більшою кількістю випадків захворювання для їх віку, ніж очікувалося. Препарат може зменшити кількість та інтенсивність випадків інфікування.
Застосування Лантіген Б
дорослі та діти віком від 10 років. Одну дозу (15 крапель) Лантігену Б накапують під язик двічі на добу (вранці та ввечері). Необхідну кількість крапель препарату отримують, перевернувши флакон та натискаючи на кришку–крапельницю.
Діти віком 1–10 років. Одну дозу (15 крапель) Лантігену Б накапують під язик один раз на добу вранці, бажано натще, або половину однієї дози (7–8 крапель) накапують під язик двічі на добу (вранці та ввечері). Необхідну кількість крапель препарату отримують, перевернувши флакон та натискаючи на кришку-крапельницю.
Важливо: кожну дозу потрібно тримати в роті близько 2 хв, не ковтаючи, для того щоб суспензія розчинилася слиною, таким чином полегшуючи всмоктування препарату.
Перед застосуванням препарату флакон необхідно струсити. Можлива наявність (навіть після струшування) плаваючих агломератів, які не впливають на безпеку препарату.
Курс лікування: два флакони (36 мл) дорослим та один флакон (18 мл) дітям відповідно до зазначеного дозування. Лікування слід припинити на 2–3 тиж. Потім необхідно провести повторний курс лікування, використавши один флакон (18 мл) дорослим та половину флакона дітям відповідно до зазначеного дозування.
Для досягнення і збереження достатнього захисту організму протягом усього зимового сезону лікування необхідно починати у вересні та повторювати у січні.
Діти. Не застосовувати у дітей віком до 1 року.
Протипоказання
підвищена чутливість до діючих речовини або будь-якої допоміжної речовини препарату.
Аутоімунні захворювання.
Гострі кишкові інфекції.
Побічна дія
після першого застосування препарату можливе тимчасове збільшення вираженості симптомів, таких як запор, ринорея.
Побічні реакції з частотою рідко (>1/10 000 і <1/1000):
— підвищення температури тіла вище 39 °С, окремо і без видимих причин;
— у деяких випадках можливі напади астми у схильних до БА пацієнтів;
— запор;
— ринорея.
Такі реакції, як правило, є несуттєвими.
Особливості застосування
лікування необхідно припинити в разі підвищення температури тіла, особливо якщо вона виникла на початку лікування. Пацієнта слід інформувати про можливість рідкісного небажаного побічного ефекту, такого як підвищення температури тіла вище 39 °С, окремого, без видимих причин, та не пов’язаного з початком гострого респіраторного захворювання. У цьому разі лікування слід припинити без поновлення.
Слід уникати одночасного застосування з іншими імуностимуляторами.
У деяких пацієнтів, схильних до БА, після застосування препаратів, що містять бактеріальні антигени, відмічали напади астми. У цьому разі не слід застосовувати Лантіген Б.
У разі виникнення реакцій підвищеної чутливості застосування препарату необхідно негайно припинити без поновлення.
Натрію метилпарагідроксибензоат (Е219), що входить до складу лікарського засобу, може викликати алергічні реакції (можливо, уповільнені) та у виняткових випадках — бронхоспазм.
Лантіген Б не рекомендується застосовувати у період вагітності. Лікарський засіб слід застосовувати лише у разі крайньої необхідності та під пильним наглядом лікаря (див. розділ Застосування у період вагітності або годування грудьми).
Застосування у пацієнтів з порушенням функції печінки/нирок та інших органів. Дані про застосування Лантігену Б у пацієнтів з порушенням функції печінки/нирок відсутні.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. Дані про застосування Лантігену Б у вагітних відсутні, тому рекомендовано уникати прийому під час вагітності.
Годування грудьми. Дослідження щодо застосування Лантігену Б у період годування грудьми не проводилися, тому рекомендовано уникати прийому препарату.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дані відсутні.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
дослідження взаємодії з іншими лікарськими засобами не проводилися.
Рекомендований інтервал між закінченням лікування Лантігеном Б та початком введення вакцини становить 4 тиж. Імунна відповідь може бути пригніченою у пацієнтів із вродженим або набутим імунодефіцитом, під час імуносупресивної терапії або під час лікування кортикостероїдами.
Передозування
ризики передозування невідомі.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Термін придатності 3 роки. Після першого відкриття флакона термін придатності становить не більше 28 діб.