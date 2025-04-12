лікування необхідно припинити в разі підвищення температури тіла, особливо якщо вона виникла на початку лікування. Пацієнта слід інформувати про можливість рідкісного небажаного побічного ефекту, такого як підвищення температури тіла вище 39 °С, окремого, без видимих причин, та не пов’язаного з початком гострого респіраторного захворювання. У цьому разі лікування слід припинити без поновлення.

Слід уникати одночасного застосування з іншими імуностимуляторами.

У деяких пацієнтів, схильних до БА, після застосування препаратів, що містять бактеріальні антигени, відмічали напади астми. У цьому разі не слід застосовувати Лантіген Б.

У разі виникнення реакцій підвищеної чутливості застосування препарату необхідно негайно припинити без поновлення.

Натрію метилпарагідроксибензоат (Е219), що входить до складу лікарського засобу, може викликати алергічні реакції (можливо, уповільнені) та у виняткових випадках — бронхоспазм.

Лантіген Б не рекомендується застосовувати у період вагітності. Лікарський засіб слід застосовувати лише у разі крайньої необхідності та під пильним наглядом лікаря (див. розділ Застосування у період вагітності або годування грудьми).

Застосування у пацієнтів з порушенням функції печінки/нирок та інших органів. Дані про застосування Лантігену Б у пацієнтів з порушенням функції печінки/нирок відсутні.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Дані про застосування Лантігену Б у вагітних відсутні, тому рекомендовано уникати прийому під час вагітності.

Годування грудьми. Дослідження щодо застосування Лантігену Б у період годування грудьми не проводилися, тому рекомендовано уникати прийому препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дані відсутні.