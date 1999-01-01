Київ
Інші бактеріальні вакцини
J07A X20**

Інші

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A XІнші бактеріальні вакцини
J07A X20**Інші
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Лантіген Б
Лантіген Б
Краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
від 818,00 грн
в 660 аптеках
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Уромуне-МВ140
Уромуне-МВ140
Спрей сублінгвальний 300 ftu/ мл флакон з розпилювачем 9 мл №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Бактек-МВ130
Бактек-МВ130
Спрей сублінгвальний 300 ftu/ мл флакон з розпилювачем 9 мл №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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АКДП-Біолік
АКДП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
Біолік
Немає в наявності
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