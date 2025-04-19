Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
996,53
Економія при броні: -153,58 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1005,83
Економія при броні: -162,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1005,35
Економія при броні: -58,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -103,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
996,70
Економія при броні: -75,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1007,42
Економія при броні: -165,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
989,05
Економія при броні: -146,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
997,14
Економія при броні: -154,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1018,36
Економія при броні: -175,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
980,18
Економія при броні: -65,31 грн