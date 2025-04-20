Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
978,34
Економія при броні: -108,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
955,00
Економія при броні: -86,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1030,80
Економія при броні: -107,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1015,76
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
990,61
Економія при броні: -111,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
983,27
Економія при броні: -104,02 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
990,22
Економія при броні: -110,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
955,00
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
977,61
Економія при броні: -97,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма