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Лантіген Б (Lantigen B)

Лантіген Б (Lantigen B)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 246 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1011,41
Економія при броні: -33,92 грн
977,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1012,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
945,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
948,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
943,66 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1015,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
999,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
939,46 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1018,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
943,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
995,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
938,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
990,52
Економія при броні: -64,98 грн
925,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
994,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
989,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
889,94 грн
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