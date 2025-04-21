Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1003,49
Економія при броні: -39,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1009,90
Економія при броні: -134,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
990,38
Економія при броні: -115,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -89,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -89,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -89,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
973,11
Економія при броні: -78,24 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1013,98
Економія при броні: -119,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -89,00 грн