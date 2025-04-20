Львів (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1017,95
Економія при броні: -105,66 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1039,20
Економія при броні: -122,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1005,62
Економія при броні: -92,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
999,70
Економія при броні: -104,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -108,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -108,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -108,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1024,30
Економія при броні: -108,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
996,70
Економія при броні: -80,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1040,10
Економія при броні: -123,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1007,34
Економія при броні: -134,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
996,70
Економія при броні: -80,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1039,20
Економія при броні: -122,90 грн